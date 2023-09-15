Haberler Yaşam Haberleri Kart bilgilerini ele geçirip seri alışveriş yaptılar
Giriş Tarihi: 15.9.2023 09:41

Kart bilgilerini ele geçirip seri alışveriş yaptılar

İstanbul’da yüklü miktarda kredi kartı dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kart bilgilerini ele geçirip seri alışveriş yaptılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yabancı uyruklu kişilere ait olan kredi kartı bilgilerini ele geçiren ve bir alışveriş sitesi üzerinden maddi değerleri yüksek ürünler satın alan iki suç ortağına operasyon düzenledi. İki suç ortağı da gözaltına alındı ve cep telefonlarında yapılan incelemelerde yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu. İki suç ortağının yüz binlerce lirayı bulan ürünler sipariş ettikleri de tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar
Başkan Erdoğan ile Macron arasında gülümseten diyalog: Gelecektin, gel de konuşalım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mutlaka yaptırın, yarın başlıyor
Ankara Halk Ekmek'te bakteri skandalı: AK Parti İl Başkanı A Haber'de tek tek açıkladı! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Son dakika: Real Madrid'de büyük skandal! 4 futbolcu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltında
Faik Bey’in yeğeni yok muydu?
Erdoğan’a trilyon dolarlık ilgi...
SON DAKİKA | Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
İstanbul’da ezber bozan formül
ARKADAŞINA GÖNDER
Kart bilgilerini ele geçirip seri alışveriş yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA