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Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:42

Kart dolandırıcılıların tuzağı bozuldu

İHA
Kart dolandırıcılıların tuzağı bozuldu

İstanbul Bağcılarda para çekmemek için bir banka ATM’sinde gelen vatandaşlar kart kopyalama cihazı olduğunu fark etti. Müşteriler cihazı kendi imkanlarıyla sökerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'den para çekmek için gelen vatandaşlar, işlem sırasına kart kopyalama cihazının olduğunu fark etti. Vatandaşlar daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM'den çıkardı. Cihazı çıkartan kat sahipleri, durumu bankaya ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ATM'nin olduğu caddeye gelen polis ekipleri cihazın kart kopyalama cihazı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik gerekçesiyle ATM işleme kapatıldı.

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Kart dolandırıcılıların tuzağı bozuldu
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