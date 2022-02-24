Haberler Yaşam Haberleri Kartal-Pendik- Pendik Bağlantı Yolu’nda çalışmalar sürüyor
Giriş Tarihi: 24.2.2022 16:34 Son Güncelleme: 24.2.2022 16:38

Kartal-Pendik- Pendik Bağlantı Yolu’nda çalışmalar sürüyor

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Kartal-Pendik- Pendik Bağlantı Yolu’nda çalışmalar sürüyor

Pendik Belediyesi ekipleri tüm etapları bittiğinde sürücülere hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında 5. etaba geçerken yakın zamanda da Aydos Orman Caddesi’ni bu yola bağlayacak.

Pendik Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 9 Etaplık 15,8 kilometrelik Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasında şimdiye kadar Velibaba 1 ve Ahmet Yesevi 9'uncu etapları tamamlandı. Yayalar 2'nci etap ile Güllübağlar 3'üncü etapta ve Ramazanoğlu Mahallesi 4'üncü etap'ta ise imalat çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ekipler yine Ramazanoğlu Mahallesi içinde kalan 5'inci etapta da yol açma çalışmasına başladı. Söz konusu bu etap tamamlandığından Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu çalışmasının yarısı bitmiş olacak.

AYDOS ORMAN CADDESİ'NE DE BAĞLANTI YAPILACAK

Pendik Belediyesi geçtiğimiz aylarda Aydos Orman Caddesi'ni tamamlayarak hizmete sunmuş, yolun dar olması sebebiyle bölgede artan trafik kazalarının önüne geçmişti. Şimdi ise belediye ekipleri Orman Caddesi'ni Kartal - Pendik - Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu'na bağlayacak olan Orman Yolu 2. Etap'a başlayacak. Yeni yapılacak yol, Aydos Caddesi ile Dağçileği Sokak arasında yapılacak.

12 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Şu ana kadar toplamda 3.200 metrelik bölümü tamamlanan "Kartal-Pendik-Tuzla Alternatif Bağlantı Yolu" hizmete girdiğinde Velibaba'dan hareket eden bir sürücü, kesintisiz bir şekilde Ahmet Yesevi Mahallesi'ne gidebilecek. Yol, sırasıyla Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahallelerini birbirine bağlayacak.

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Kartal-Pendik- Pendik Bağlantı Yolu’nda çalışmalar sürüyor
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