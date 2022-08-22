Kartal sahilde bulunan el bombası etkisiz hale getirildi

Polis ekipleri karadan güvenlik önlemi alırken denizden inceleme yapmak üzere de olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağli SAS komandoları çağrıldı. Ancak havanın kararması sonucu çalışmalara ara verildi.