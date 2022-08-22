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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:48

Kartal sahilde bulunan el bombası etkisiz hale getirildi

Kartal Sahilinde denizde bomba görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile SAT komandoları sevk edildi. Dün başlayan çalışmalar sabah saatlerinde sonlandırılarak bomba etkisiz hale getirildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal sahilde bulunan el bombası etkisiz hale getirildi

Olay, Kartal Sahilde dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Denizde yüzen vatandaşlar sahile yakın kayaların arasında bombaya benzer bir cisim görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri karadan güvenlik önlemi alırken denizden inceleme yapmak üzere de olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağli SAS komandoları çağrıldı. Ancak havanın kararması sonucu çalışmalara ara verildi.

SABAH ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri gece boyunca bölgede beklerken sabah erken saatlerde bölgeye gelen SAS Komandoları tarafından denizden çıkartılan el bombası etkisiz hale getirildi. Bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kartal sahilde bulunan el bombası etkisiz hale getirildi
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