Kartal sahilde bulunan el bombası etkisiz hale getirildi

Olay, Kartal Sahilde dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Denizde yüzen vatandaşlar sahile yakın kayaların arasında bombaya benzer bir cisim görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri karadan güvenlik önlemi alırken denizden inceleme yapmak üzere de olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağli SAS komandoları çağrıldı. Ancak havanın kararması sonucu çalışmalara ara verildi.