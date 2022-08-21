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Giriş Tarihi: 21.8.2022 18:21 Son Güncelleme: 21.8.2022 18:22

Kartal sahilde el bombası alarmı

Kartal Sahilinde denizde bomba görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile SAT komandoları sevk edildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal sahilde el bombası alarmı

Olay, Kartal Sahilde 15.00 sıralarında meydana geldi. Denizde yüzen vatandaşlar sahile yakın kayaların arasında bombaya benzer bir cisim görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karadan güvenlik önlemi alırken denizden inceleme yapmak üzere de olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağli SAT komandoları çağrıldı.

POLİS VATANDAŞLARI SIK SIK UYARDI

Yapılan inceleme sırasında polis sık sık sahildeki vatandaşları bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Polis olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kartal sahilde el bombası alarmı
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