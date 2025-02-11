Kartal’da 4 gündür kayıp olarak aranan genç inşaat çukurunda ölü bulundu

İstanbul Kartal'da 4 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Müslüm Gedik, inşaat çukurunda ölü bulundu. İnşaatta arkadaşlarıyla gece alkol alan Gedik'in çukura düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kartal'da kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Müslüm Gedik'in yakınları durumu polise bildirdi. Çalışma yapan polis, Gedik'in en son Kartal'da bulunan Mehmet Ali Büklü Parkı'nın arka tarafındaki 7 katlı inşaat halindeki bir binaya girdiği tespit edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, binanın içi su dolu asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Dalgıç yardımıyla sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

4 GÜNDÜR ARANAN KİŞİNİN CESEDİ

Polisin yaptığı çalışmada su dolu inşaat çukurunda ölü bulunan kişinin 4 gündür aranan 35 yaşındaki Müslüm Gedik olduğu belirlendi. Olayı duyarak inşaat alanına gelen Müslüm Gedik'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Müslüm Gedik'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ARKADAŞLARININ İFADESİNİ ALDI

Polis tarafından Müslüm Gedik'in birlikte alkol aldığı iki arkadaşının ifadesi alındı. Yapılan ilk değerlendirmede içtikleri alkolün bitmesi üzerine bir arkadaşlarının büfeden alkol almak için yanlarından ayrıldığı, Müslüm Gedik ile birlikte inşaatta kalan kişinin de uyuklamaya başlaması üzerine Gedik'in "Ben eve gidiyorum" diyerek yanlarından ayrıldığı belirlendi. Polis, Müslüm Gedik'in eve gitmek için inşaattan çıkarken alkolün etkisiyle su dolu çukura düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.