Kartal’da ağaca çarpan otomobil parçalandı sürücüsü ölümden döndü

Kartal Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı üzeri Tuzla istikametinde meydana gelen kazada, Tuzla istikametine ilerlemekte olan Furkan Ballıkaya'nın kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı şeride geçti. Otomobil parçalanırken sürücü Furkan Ballıkaya, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.
HAFİF YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Furkan Ballıkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken yapılan incelemenin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.