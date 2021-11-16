Kartal’da araç devrildi! İmdadına ekipler yetişti!

Hastaneye kaldırılan Gözde Ülkü'nün hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde kısa süreli trafik oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.