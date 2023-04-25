Kartal’da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Olay, Kartal Dragos sahilinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri bilinmeyen iki kişi, küçük bir botla Dragos sahilinden denize açıldı. Bir süre denizde ilerleyen bottaki ikili henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak dururken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Denize düşen 2 kişiden 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.