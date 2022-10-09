Kartal’da feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

Sürücü Furkan Ballıkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı göre İhsan Derse, "Karşı tarafta hızını alamadı ağaca çarparak, buraya uçtu. Ağaca çarpması ile birlikte ikiye bölündü. Sürücü içinden yürüyerek çıktı. Elinde ve yüzünde kan vardı. Bu otomobilden sağ çıktı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.