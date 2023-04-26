Kartal’da İETT otobüsünde yangın çıktı!

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanığı Tuncay Koray, "Yangın büyüktü. İtfaiye anında geldi. Otobüsün motor bölümünde büyük bir patlama oldu. Motor bölümünden çıktı büyük ihtimalle. Otobüsün içi boştu, yolcu yoktu" dedi.