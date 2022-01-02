Kartal’da korku dolu anlar! İşçi çatıdaki yangında mahsur kaldı

ALEVLERİN İÇİNDE ÇATIDA BEKLEDİ

Gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çalışan işçi alevlere aldırmayarak çatıda beklemeyi sürdürdü. İşçiyi çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.