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Giriş Tarihi: 2.1.2022 18:51

Kartal'da korku dolu anlar! İşçi çatıdaki yangında mahsur kaldı

DHA
Kartal’da korku dolu anlar! İşçi çatıdaki yangında mahsur kaldı

Kartal'da izolasyon çalışmasının yapıldığı 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çalışan işçi alevlere aldırmadan çatıda bekledi. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatı kısmında izolasyon çalışması yapılırken çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İtfaiye,112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi.

ALEVLERİN İÇİNDE ÇATIDA BEKLEDİ

Gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, çalışan işçi alevlere aldırmayarak çatıda beklemeyi sürdürdü. İşçiyi çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

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Kartal'da korku dolu anlar! İşçi çatıdaki yangında mahsur kaldı
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