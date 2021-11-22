Kartal’da korkunç kaza! 200 metre sürüklendi

KUMLAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yol bakım ekipleri kaza sonrası çevreye saçılan otomobil parçalarını ve kazanın yaşandığı bölgede akaryakıt dökülmesi sonucu başka bir kaza yaşanmaması için kumlama ve temizlik çalışması yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.