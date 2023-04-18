Kartal’da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, şüphelinin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti. Otomobildeki bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti.