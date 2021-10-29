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Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:31

Kartal'da seyir halinde olan iki otomobil takla attı! 1 kişi yaralandı

İHA
Kartal’da seyir halinde olan iki otomobil takla attı! 1 kişi yaralandı

İstanbul Kartal'da seyir halinde olan iki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Kartal istikametinde seyir halinde olan Ford Focus marka 06 CAH 645 plakalı otomobil ile Skoda marka 34 DYL 942 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

BİR SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada bir sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Kartal'da seyir halinde olan iki otomobil takla attı! 1 kişi yaralandı
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