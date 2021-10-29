Kartal’da seyir halinde olan iki otomobil takla attı! 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Kartal istikametinde seyir halinde olan Ford Focus marka 06 CAH 645 plakalı otomobil ile Skoda marka 34 DYL 942 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.