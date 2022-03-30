Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da sokak ortasında silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 30.3.2022 01:08

Kartal’da sokak ortasında silahlı saldırı

AA
Kartal’da sokak ortasında silahlı saldırı

Kartal'da yolda arkadaşlarıyla yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı, arkadaşları da darbedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Kartal'da yolda arkadaşlarıyla yürürken tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nde iki arkadaşıyla yürüyen B.A, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda B.A ağır yaralanırken arkadaşları da darbedildi. Şüpheliler olaydan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A ile iki arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırının yaşandığı yere emniyet şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, iki tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
SON DAKİKA | Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Son dakika: A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya’ya mağlup oldu! Son dakikalardaki baskı yetmedi
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Doğuma günler kala Hande Soral'dan eğlenceli baby shower partisi! "Hamilelik bu kadar mı yakışır"
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’da sokak ortasında silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA