Kartal’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, 01:30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Kadir Şen'in kullandığı 07 AIG 214 plakalı otomobil, Kadıköy istikametine gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Yaralanan sürücü Şen şoför mahallinde sıkışırken yanında bulunan kardeşi kazadan yara almadan kurtuldu.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Kadir Şen, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından takla otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.