Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 03:32

Kartal’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kartal sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 01:30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Kadir Şen'in kullandığı 07 AIG 214 plakalı otomobil, Kadıköy istikametine gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Yaralanan sürücü Şen şoför mahallinde sıkışırken yanında bulunan kardeşi kazadan yara almadan kurtuldu.


YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Kadir Şen, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından takla otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarih yazdı! Manchester United-Arsenal maçına damga vurdu!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Son dakika: 2 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Günde 1 dakikanızı ayırın! Sıkı ve dümdüz bir karın için en etkili egzersiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA