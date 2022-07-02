Kartal’da trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücüden basın mensuplarına tepki

"Sana ben ne küfürler edeceğim", "Sen var ya, adam değilsin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren ve üzerlerine yürüyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından engellendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan denetimlerde 82 sürücüye toplam 93 bin 629 Türk Lirası ceza kesildi.