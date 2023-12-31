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Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:47

Kartalkaya'da pistler doldu

Kartalkaya Kayak Merkezi’ne yılbaşı tatili için gelen tatilciler pistleri doldurdu.

DHA
Kartalkaya’da pistler doldu

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için gelenlerle otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı pistlerde, yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler kaymanın keyfini yaşadı. Kalabalık nedeniyle tatilciler, teleski ve telesiyej sırası bekledi. 75 kilometre uzunluğundaki toplam 25 pistin de kayak için açık olduğu öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de pistlerde kar motoruyla devriye attı.

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Kartalkaya'da pistler doldu
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