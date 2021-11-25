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Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:49

Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı

DHA
Kartepe’de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çepni Mahallesi, Çepni Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Lekesiz yönetimindeki 41 ACC 069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emirhan Dursun'un kullandığı 41 KN 689 plakalı otomobille çarpıştı. Sait Çoban yönetimindeki 41 P 5193 plakalı minibüs de Emirhan Dursun'un kullandığı otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yararılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kartepe'de 3 araç çarpıştı: 8 yaralı
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