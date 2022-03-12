Kartepe’de doğa katliamı

KocaeliKartepe’de, doğa harikası dereye, alüminyum atıkları bırakıldı. 100 ton su ve oksijen ile temas eden kötü kokulu çöpü dökenleri yakalamak için emniyet ve jandarma güçleri gece gündüz çalış
Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak mevkiinde oturan vatandaşlar, dere kenarına atık döküldüğüne ve bu nedenle dereden dumanlar çıkıp etrafa pis kokular yayıldığına dair ihbarda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kartepe Belediye Başkanlığı'nın teknik ekipleriyle birlikte harekete geçildi. Yapılan incelemelerde söz konusu mevkide Çuhane Deresi kenarından dereye doğru kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen, alüminyum eritme işlemi sonrası ortaya çıkan bir nevi atık bir madde olan alüminyum cürufu döküldüğü belirlendi.
Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atıktan numune alınarak analiz ettirilmek üzere TÜBİTAK MAM laboratuvarına gönderilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe Sarımeşe Mahallesi Çeltik Düzü Sokak'ta dere kenarına dökülen 100 atığı bulunduğu yerden alarak bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a götürdü.
Derenin kenarındaki kirlilik, Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, alüminyum atıklarını dere kenarına dökenlerin yakalanması için inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de çevre katliamcılarını yakalamak için MOBESE kameralarını inceliyor.