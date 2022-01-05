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Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:16 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:21

Kartepe’de faciadan dönüldü!

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de faciadan dönüldü!

Kocaeli, Kartepe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, tam manası ile faciadan dönüldü. Frenleri patlayan ve üzerinde bir başka aracı taşıdığı öğrenilen çekici,  eğimli yol üzerinde park halinde bulunan bir başka araca çarparak durdu. Kazada çekicinin üzerinde taşıdığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kartepe İlçesi Derbent mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çekici, üzerinde taşıdığı ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç ile seyir halindeyken, bir anda frenleri patladı.

Eğimli yolda aracın kontrolünü kaybeden kurtarıcının şoförü, yaptığı manevra ile yo üzerinde prak halinde duran araca çarparak durabildi. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edili. Şans eseri kaza esnasında yolda başka bir araç veya yayanın olmayışı, olası bir faciayı önlerken, çekicinin üzerinde bulunan araçtaki 2 yolcu hafif yaralandı. 3 aracında hasar gördüğü kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Kartepe’de faciadan dönüldü!
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