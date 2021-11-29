Kartepe’de korkutan yangın

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Maşukiye Sapanca yolu üzerinde bulunan bir lastik dükkanından, sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Hattını arayarak bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahalede bulundu. Bu sırada lastik dükkanının yanında bulunan 2 katlı bir evin çatısı havanında rüzgarlı olması nedeniyle yangında zarar gördü.

İtfaiye yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili yapılan incelemelerde hurda lastiklerin alev alması nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.