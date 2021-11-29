Haberler Yaşam Haberleri Kartepe'de korkutan yangın
Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:37 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:41

Kartepe'de korkutan yangın

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de korkutan yangın

Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesi Sapanca yolu üzerinde bulunan bir lastikçi'de, depolanan hurda lastiklerin alev alması sonucu cıkaň yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerine yakın bir evin çatısıda zarar gördü.

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Maşukiye Sapanca yolu üzerinde bulunan bir lastik dükkanından, sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini farkeden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Hattını arayarak bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahalede bulundu. Bu sırada lastik dükkanının yanında bulunan 2 katlı bir evin çatısı havanında rüzgarlı olması nedeniyle yangında zarar gördü.

İtfaiye yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili yapılan incelemelerde hurda lastiklerin alev alması nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler SABAH'ta
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartepe'de korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA