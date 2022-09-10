Kartepe’de patlama: 1 yaralı,12 daire 1 araç hasar gördü

Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak üzerinde sabah saat 05:50 sularında meydana gelen olayda, 3 katlı bir apartmanın alt katında bulunan dairede patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı bina ile çevre binalarda oturanlar, büyük panik ve korku içerisinde kendilerini dışarıya attı.
Olayın yaşandığı bina önünde park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluşuken apartmanın en kaltında bulunan 4 daire büyük oranda, olmak üzere toplam 12 daire de zarar gördü.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden 112 ekipleri, yaralıyı alarak hastaneye kaldırırken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.