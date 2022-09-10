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Giriş Tarihi: 10.9.2022 08:55 Son Güncelleme: 10.9.2022 09:08

Kartepe’de patlama: 1 yaralı,12 daire 1 araç hasar gördü

Kocaeli Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, 3 katlı bir dairede meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı. 12 daire ve 1 araç hasar gördü.

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de patlama: 1 yaralı,12 daire 1 araç hasar gördü

Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Gökhan Sokak üzerinde sabah saat 05:50 sularında meydana gelen olayda, 3 katlı bir apartmanın alt katında bulunan dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı bina ile çevre binalarda oturanlar, büyük panik ve korku içerisinde kendilerini dışarıya attı.

İddialara göre, dairede biriken doğalgazın parlaması sonucu yaşanan olayda, yapılan ilk tespitlere göre 1 kişi yaralandı.

Olayın yaşandığı bina önünde park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluşuken apartmanın en kaltında bulunan 4 daire büyük oranda, olmak üzere toplam 12 daire de zarar gördü.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden 112 ekipleri, yaralıyı alarak hastaneye kaldırırken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kartepe’de patlama: 1 yaralı,12 daire 1 araç hasar gördü
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