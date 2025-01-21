Kartepe’deki baltalı cinayette şüpheliler tutuklandı

Olay, Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiinde meydana geldi ve ilçede büyük yankı uyandırdı. 19 Ocak 2025 Pazar akşamı, Suadiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan kulübesinde, başına baltayla vurulmuş halde bir yakını tarafından bulunan İsa Turgut, acilen özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

KOCAELİ JANDARMA VE EMNİYET ORTAK ÇALIŞTI

Cinayet soruşturması, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla derinleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Y.C.B. ve N.B. isimli iki şüpheli, cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından mahkemeye çıkarılan Y.C.B. ve N.B., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.