Kartopu eğlencesi, silahlı kavgaya dönüştü: 7 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda, kartopu oynayan bir grubun attığı kartopu başka bir gruba denk gelince iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Önceki akşam Tophane Hacımimi Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bölgede bir grup gencin attığı kar, oradan geçen başka bir gruba isabet etti. Kavgaya tutuşan iki grubun kavgası büyüdü. Kartopu isabet eden gruptan bazı kişiler, silaha davranarak karşı gruba ateş etti. Olayda 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, polis, E.B. (35), M.B. (40) ve F.B. (26) isimli üç kişiyi gözaltına aldı.