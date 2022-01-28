Kartopu yüzünden kan aktı

Oyun oynayan çocuklar yolcu minibüsüne kartopu attı. Duruma sinirlenen minibüs şoförü Yahya Erek çocukları kovaladı. Genç bir yolcu sürücüyü durdurmak istedi. Başaramayınca şoförü kolundan bıçakladı
Bursa Osmangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi Kaplıca Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsüne, yol kenarında kartopu oynayan çocuklar tarafından kartopu atıldı. Duruma öfkelenen minibüs sürücüsü 39 yaşındaki Yahya Erek, aracını çocukların kaçtığı ara sokağa doğru sürdü. Sokak başında minibüsü bırakarak yaya olarak çocukları kovalayan şoför bir süre sonra geri döndü. Erek, kapıyı açıp minibüse bineceği sırada 19 yaşlarındaki Yunus. A tarafından kolundan bıçaklandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı.
Çocukları kovalamasına sinirlenen Yunus A'nın şoförü durdurmak istediği ancak başarılı olamayınca bıçakla korkutmak amaçlı yaraladığını öğrenildi. Yaralı sürücü Yahya Erek, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan 19 yaşındaki Yunus A'yı yakalamak için çalışma başlattı.