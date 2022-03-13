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Giriş Tarihi: 14.3.2022

Kartpostallık görüntüler kaldı

Kartpostallık görüntüler kaldı

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşam etkisini yitirdi. Bazı vatandaşlar manzarının keyfini çıkarırken, bazıları ise kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından "Turuncu alarm kalktı" açıklamasını yaptı. Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugünden itibaren trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu. Barajların dolması sevindirirken, uzmanlar buzlanmaya dikkat çekti. Şile'de kar kalınlığının 40 santim olarak ölçüldüğünü bildiren Prof. Dr. Orhan Şen, "Batı'da yağış kesiliyor. Çarşamba akşamı yağmur geliyor. İç Anadolu'da da yağış kesiliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar var. Doğu Anadolu'da kar devam ediyor" dedi. İşte megakent İstanbul'un dünkü kar mesaisinde öne çıkanlar:



Gaziosmanpaşa'da Emrah ve Gözde Kuas çifti, yoğun kar nedeniyle araçlarını park ettikleri yerden çıkaramayınca çareyi kızağa binmekte buldu.
Esenler'de mahalle sakinleri karın keyfini halay çekerek çıkardı.
THY'nin dün iptal ettiği sefer sayısı 279'a ulaştı.
"Sarayburnu Fatihleri" adlı grup, kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi. Kartal'da master yüzücülerden oluşan bir grup da kendilerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı. Kuzguncuk'ta ise 10 kişilik grup kar banyosu yaptı.

Yunus Emre KAVAK - Emir SOMER - Cevdet ÖZDEMİR - Ceren ÇALIŞKAN - Kasım ŞAHİN - Ahmet ÇÖTELİ / SABAH

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Kartpostallık görüntüler kaldı
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