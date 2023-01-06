Kaş Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Kaş’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Yemyeşil doğanın ve mavi denizin bir arada görsel bir şölen olduğu güzel ilçelerimizden Kaş, milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgisine mazhar olmaktadır. Seyahatçiler Kaş gezilerinden önce Kaş'ta ne yapılır, Kaş kaç günde gezilir merak etmektedir. Tatil öncesinde gidilecek yerin gezilecek yerlerin listesini not etmek, tatil sürecinde verimli vakit geçirmeye oldukça fayda sağlayacaktır. Hele ki Kaş gibi güzel bir beldenin görülmeye değer yerlerini bilmek bu tatili unutulmaz kılabilir. Peki, Kaş'ta gezilecek yerler ve Kaş'ta gezilecek nerelerdir? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte göz gezdirelim...

Kaş'ta Gezilecek Ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nerelerdir?

Masmavi denizin, pırıl pırıl koyların gür ormanlarla buluştuğu doğa harikası bir bölge olan Kaş, hem yazın hem kışın gezilip görülmeye değer birçok mekana ev sahipliği yapmaktadır. Bu güzel, gezilip görülmesi gereken yerleri sizler için listeledik;

Antiphellos Antik Tiyatrosu: Likyalılar döneminden kalma bu tarihi mekan hem kültürel hem de görsel bir şölen sunuyor. Antik tiyatroyu gezerken amfinin en üst katına çıkıp muhteşem Kaş ve Meis Adası manzarasının keyfini çıkarabilir, hatta bu nefis manzaraların fotoğraflarını çekebilirsiniz.

Patara Antik Kenti: Kaş merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Antik Kenti, Likyalılar döneminden kalma kültürel bir mirastır. Antik kentin içindeki müzede döneme ait eserleri görebilir, civarda gezip güzel manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Likya Uygarlıkları Müzesi: Kaş'a yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken mekanlardan birisi de içinde Likya kentlerine ait eserlerin bulunduğu Likya Uygarlıkları Müzesi'dir.

Kaleköy: Milattan önce 4. yüzyıla dayanan bir tarihe ev sahipliği yapan Kaleköy, Likyalılar Dönemine ait Simena antik kentinin üzerine kurulmuştur. Güzel coğrafyası, tarihi dokusu ve eşsiz manzaraları ile görenleri büyüleyen Kaleköy, Kaş gezilerinde mutlak gözülmesi gereken yerler arasında yer alır.

Demre: Kaş merkeze yaklaşık 45 dakikalık araç uzaklığında olan Demre, antik kent kalıntılarına ve Saint Nikolaos Kilisesi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle Kaş'ın en çok ziyaretçi ağırlayan yerleri arasında yer almaktadır.

Kaş Merkezde Gezilecek Yerler

Ülkemizin en beğenilen, dünyanın her yerinden turisti çeken tatil beldelerinden Kaş'ın yerleşim tarihi 1800'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Antik kent döneminden kalma kalıntılara, birçok tarihi esere ve doğal güzelliklere aynı anda sahip olan Kaş, günümüzde hala temiz ve ferah atmosferini korumaktadır. Bunun başlıca nedeni ise Kaş'a ulaşımın otoyol ile zor olmasıdır. Ancak bu demek değildir ki Kaş merkezde vakit geçirmek, gezmek kısıtlı imkanlar dahilinde. Meydanı, butikleri, restoranları ve limanıyla Kaş merkez dolu dolu vakit geçirmek için hayli alternatife sahip.

Kaş merkezde sakince vakit geçirmek istiyorsanız öncelikle beldenin kalbi meydanının etrafını çevreleyen sevimli eski rum evleri, hemen arka sırasında konumlanan kafe ve restoranlar civarında vakit geçirebilirsiniz. Bahsi geçen kafe ve restoranların bazılarının terasları enfes Kaş manzarasının tadı çıkarmak için bire bir. Yine merkezde yer alan Kaş Marina merkeze sadece 15 dakikalık uzaklıkta, yat turizminin en yoğun olduğu bu bölgede canlı müzik olan hayli güzel restoranlar mevcut. Merkeze çok yakın olan diğer bir yer olan Uzun Çarşı ise trafiğe kapalı sokakları, kafeleri ve birinden çeşitli özgün ürünlerin satıldığı dükkanlarıyla Kaş'a gelen turistlerin en uğrak yerlerinden birisi.