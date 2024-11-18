Kas hastası Çınar yeniden doğdu

İstanbul'da 2018'de dünyaya gelen Çınar Atar'a henüz 4 yaşındayken Duchenne Kas Distofisi (DMD) adı verilen bir kas hastalığı teşhisi kondu. Hastalık nedeniyle yürüyemeyen ve günden güne zayıflayan Çınar'ın Türkiye'de yapılamayan ve yüksek maliyeti olan tedavi için Dubai'ye gitmesi gerekti. Atar ailesinin başlattığı yardım kampanyasının ardından Çınar, mayıs ayında yurtdışına gitti. Tedavinin başarıyla tamamlanmasıyla yeniden yurda dönen küçük Çınar, önce yürümeye başladı, şimdi ise okula gidiyor.Minik bedeniyle büyük mücadele veren 6 yaşındaki Çınar, "Çok zor oldu ama artık yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Kendimi çok iyi hissedebiliyorum. İyileşmemde yardımları olanlara teşekkür ediyorum. Okuluma başladım, arkadaşlarım oldu. Ben de onlar gibi koşup oyun oynayabileceğim. Çok mutluyum" dedi.Çınar'ın tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini belirten anne Nilay Atar, "Çocuğumuzun tedavisinin başarılı sonuçlanması bizim için yeniden doğuş oldu. Yeniden kucağımıza almış kadar sevindik. Tedavi için imkânsız gibi görünen para toplandı. Tedavi de olumlu sonuç verdi. Onun iyiye gidiyor olması bizim için paha biçilemez. Kendisiyle aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oldu" şeklinde konuştu.