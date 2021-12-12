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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Kas hastası çocuklarını sırtında taşıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kas hastası çocuklarını sırtında taşıyor
Konya'da yaşayan Mustafa (53) ve Sultan Altan (50) çiftinin çocukları Gürkan ve Eyvaz, genetik kas hastası olarak doğdu. Yürüyemeyen 2 kardeş vakitlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiriyor. Havalar güzel olduğu zaman ise anne ve babalarının sırtında akülü arabalarına kadar taşınan kardeşler, daha önce hiç oynayamadıkları çocuk parkında geziyor. Her şeye rağmen hayata bakış açıları her zaman pozitif olan Altan kardeşler, daha güzel gezebilmek için akülü arabalarının değiştirebilmek istiyor.

'HAYAT GÜZEL, YAŞAMAK İSTİYORUZ'
Kardeşlerden Gürkan Altan (30) "Her şeye rağmen kardeşimle birlikte hayattan hiç kopmadık. Hayat güzel ve yaşamak istiyoruz. İnsanlar bize biraz daha hassas yaklaşırsa daha çok mutlu oluruz" derken, Eyvaz Altan (23) ise "Lütfen insanlar bize acıyarak bakmasın. Bizim sadece bedenimiz engelli. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğumuza aldanmasınlar. İkimiz de çok zekiyiz. Halimize şükür. Bizden kötü durumda olanlar var" diye konuştu.

'SON NEFESİME KADAR TAŞIYACAĞIM'
Baba Mustafa Altan ise, "25 yıldır çocuklarımıza bebek gibi bakıyoruz. Sırtımızda taşıyoruz. Biz evlatlarımız için yaşıyoruz. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Ölünceye kadar da sırtımda taşıyacağım. Devletimizden Allah razı olsun çocuklarımız için bize maddi destek oluyor" dedi.

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Kas hastası çocuklarını sırtında taşıyor
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