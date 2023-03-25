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Giriş Tarihi: 25.3.2023 08:50 Son Güncelleme: 25.3.2023 09:33

Kas hastası depremzede Elisa’ya tekerlekli sandalye

Doğuştan kas hastası ve zeka geriliği bulunan 8 yaşındaki kızı Elisa Köş ile birlikte güçlükle dışarı çıktı. Ailesiyle birlikte geldikleri Konya’da yurda yerleşen Elisa’ya sağlık çalışanları tarafından daha rahat gezebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kas hastası depremzede Elisa’ya tekerlekli sandalye

Ev hanımı Firdevs Genç, asrın felaketi depremlere ailesi ve kızı ile birlikte yaşadığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yakalandı. Tek katlı müstakil evlerinden çıkmayı başaran Genç, doğuştan kas hastası ve zeka geriliği de bulunan kızı Elisa ile birlikte Konya'ya gelerek bir yurda yerleşti.

Anne, kasları günden güne eriyen, bunun yanı sıra epilepsisi de başlayan kızını doktor doktor gezdirip, tedavisi ile de yakından ilgileniyor. Annesi tarafından pusetle gezdirilmeye çalışılan ancak her geçen gün boyu uzayan Elisa'nın yardımına ise sağlık çalışanları koştu.

'DÜNYALAR ELİSA'NIN OLDU'

Elisa'nın rahat gezebilmesi için sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları kendi aralarında topladıkları parayla, Elisa'nın rahatsızlığını da göz önüne alıp, ihtiyacı doğrultusunda bir tekerlerli sandalye aldı ve aileye hediye etti.

Çok mutlu olduklarını belirten anne Firdevs Genç, "Elisa, kasları gevşek bir bebek ve zeka geriliği var. Gün geçtikçe vücudunu kontrol edemez duruma geldi. Bağışıklığı da düşük olduğu için sık sık hastalanıyor. Çok doktor gezdirdim. Bu tür çocukların yüzde yüz iyileşeceğini düşünmüyorum. Ama yine de halimize binlerce kez şükürler olsun. Elisa'yı puset ile gezdiriyordum. Tabi gittikçe de büyüdüğü için zor oluyordu. Şimdi gezdirmesi daha da kolay olacak. Düşünüp, bize bu hediyeye alan herkese teşekkür ederim" dedi.

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Kas hastası depremzede Elisa’ya tekerlekli sandalye
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