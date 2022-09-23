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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Kaş ve Kumluca’daki yangınlar söndürüldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaş ve Kumluca’daki yangınlar söndürüldü
Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Alevlerden iki ilçede toplamda 5 hektarlık alan zarar gördü. Kumluca ilçesinde önceki gün yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın alanında kalan 3 ev tamamen yanarken 4 sera kullanılmaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Seracılık yapan Emre Çılgın, dikim yapacakları gün yangının çıktığını belirterek "Hem evimiz yandı hem seramız" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çaykenarı mevkiinde ağaçlandırma sahasında iki ayrı noktada iki kez çıkan yangına 4 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildi. Ekipler üçüncü kez yangının tekrar çıkmaması için sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam etti. Alevlerde 2 hektarlık alan zarar gördü. İzmir'in Bergama ilçesi Kozluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeriyle müdahale ediliyor. Marmaris'teki orman yangını ise 19 saatte kontrol altına alınabildi. Yangından dolayı 3 bin dönüm alan küle döndü.

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Kaş ve Kumluca’daki yangınlar söndürüldü
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