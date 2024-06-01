Kasa hırsızları eş zamanlı operasyonla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinde hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı işyerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.