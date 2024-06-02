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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Kasa hırsızları eş zamanlı operasyonla yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kasa hırsızları eş zamanlı operasyonla yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan bir çeteye yönelik soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüpsultan, Bahçelievler'de ve Tekirdağ ile Kocaeli illerinde tespit edilen 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kasa hırsızları eş zamanlı operasyonla yakalandı
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