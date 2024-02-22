Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı

Başakşehir'de 5 Ocak 2024 tarihinde mağdur R.S.S.'ye ait işyerine giren hırsızlar içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı. Aynı gün Başakşehir'de bu kez mağdur H.A.'nın işyerine giren hırsızlar içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak ortadan kayboldu.