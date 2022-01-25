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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Kasa hırsızları yetim hakkını çaldı

Kasa hırsızları yetim hakkını çaldı

Eminönü’ndeki tarihi hana giren hırsızlar, 30 dükkândaki kasaları patlattı. Ümran Tulum, dernekteki kasada bulunan altınların, “Bu yetim hakkıdır. Yemeyin, çocuğuma bırakın” notuna rağmen çalındığını söyledi

İstanbul Eminönü'ndeki tarihi hana giren kasa hırsızları yaklaşık 30 dükkânı soydu. Patlatılan kasalardan birine not bıraktığını söyleyen Ümran Tulum, "Ben notlara, 'Bu yetim hakkıdır. Yemeyin, çocuğuma bırakın' diye yazdım. Lütfen hırsızlar, en kısa zamanda çocuğumun altınlarını geri getirin" dedi. Olay, Eminönü'nde bulunan tarihi bir handa gece saatlerinde meydana geldi.



İddiaya göre, şüpheli kişiler, hanın çatı katındaki camı kırarak içeri girdi. Handa bulunan yaklaşık 30 dükkâna giren şüpheliler içeride bulunan kasaları patlattı. Hiçbir malzemeye dokunmayan şüpheliler sadece kasaların içerisindeki paraları ve ziynet eşyalarını çaldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasını söken şüpheliler kayıt cihazını da alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah hanı açan han bekçisi, dükkânların soyulduğunu fark etti. Haberi alan işyeri sahipleri hemen hana gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Handa bulunan dernek ofisindeki kasadan altınları çalınan Ümran Tulum, "Evde saklayamadığım kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalındı. Kasaların hepsini dışarı çıkarıp açmışlar. Ben notlara, 'Bu yetim hakkıdır. Yemeyin, çocuğuma bırakın' diye yazdım. Ben bunları çok zor kazandım. Lütfen hırsızlar, en kısa zamanda çocuğumun altınlarını getirin" dedi. Ödemelerini yapmak için çekmeceye koyduğu 60 bin lirası çalınan dükkân sahibi Oya Akburak ise, "Canımız yandı. Bayağı büyük meblağlarda paramızı çaldılar" diye konuştu.

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Kasa hırsızları yetim hakkını çaldı
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