Kasap kadın 22 yıllık eşine kabusu yaşattı! İstediği tazminat dudak uçuklattı: Dikkat çeken cinci hoca detayı!

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. Öyle ki A.K. ile K.K. 22 yıl önce evlendi ve çift 3 evladını kucağına aldı.
Ancak iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve aynı zamanda kasaplık yapan K.K. isimli kadın, uzun süredir psikiyatri tedavisi gördü psikiyatri ilaçları kullandı. Psikiyatri ilaçlarını kullanmamak için direnen K.K.'nin, bu ilaçları kestiği için dengesi bozuldu ve saldırgan bir tutum sergilemeye başladı. A.K.'nin iddiasına göre de çocuklarına kötü davranmaya başladı.
"CİNCİ HOCAYA GİDEREK BÜYÜK MİKTARDA PARALAR HARCIYOR"
Hatta iddiaya göre K.K., tedavi olmak için Fatih'teki 'cinci hoca' denilen kişilere gitti ve yüklü miktarda paralar ödemeye başladı. Hürriyet'in haberine göre eşinin durumuna daha fazla dayanamayan ve kızıyla birlikte canına kast edildiğini söyleyen A.K. ise soluğu mahkemede aldı. 22 yıllık eşine boşanma davası açan A.K.'nın mahkemeye sunduğu dilekçede "K.K., tedavi olmak için bu kişiye gitmiş ve büyük miktarda paralar harcamıştır. Her seferinde müvekkili de cinci hocaya götürmek isteyen K.K., olumsuz yanıt alınca daha da saldırgan bir hale gelmiştir.
Çocuklara da kötü örnek olan K.K., onları sağlıksız bir şekilde yetiştirmek istemiştir. Çiftin 4'üncü sınıfa giden kızları, bir öğretmeninden şiddet gördüğü için okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Anne K.K. de kızına baskılar yaparak zorla yatılı kursa göndermiştir. Kaygıya meyilli olarak yetişen küçük kız, yatılı kursta da devamlı kavgalar çıkarmıştır. Karate eğitimi alan küçük kız, arkadaşlarına ağır şiddet uyguladığı için çevresi tarafından dışlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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Eşi ile kızının saldırısına uğradığını da belirten baba A.K.'nın dilekçesinde şu ifadeler de yer aldı: K.K., eşi A.K.'ye başka kadınlarla birlikteliği varmış gibi davranıyor. Bunu duyan küçük kız, bu kez spor yaptığı dambıl ile babasına vurarak düşmesine neden olmuştur. K.K. ile kızı, müvekkilin üzerine çıkarak boğmaya çalışmıştır.
Anne ile kızının elinden zor kurtulan müvekkil, geceyi kasap dükkânında geçirmiştir. Müvekkil, bu olayın ertesi günü de kasaplık yapan karısı tarafından işten çıkarılmıştır. Müvekkil ve çocuklarına korunma kararı verilmesini talep ediyoruz.