Kasap kadın 22 yıllık eşine kabusu yaşattı! İstediği tazminat dudak uçuklattı: Dikkat çeken cinci hoca detayı!

"CİNCİ HOCAYA GİDEREK BÜYÜK MİKTARDA PARALAR HARCIYOR"

Hatta iddiaya göre K.K., tedavi olmak için Fatih'teki 'cinci hoca' denilen kişilere gitti ve yüklü miktarda paralar ödemeye başladı. Hürriyet'in haberine göre eşinin durumuna daha fazla dayanamayan ve kızıyla birlikte canına kast edildiğini söyleyen A.K. ise soluğu mahkemede aldı. 22 yıllık eşine boşanma davası açan A.K.'nın mahkemeye sunduğu dilekçede "K.K., tedavi olmak için bu kişiye gitmiş ve büyük miktarda paralar harcamıştır. Her seferinde müvekkili de cinci hocaya götürmek isteyen K.K., olumsuz yanıt alınca daha da saldırgan bir hale gelmiştir.