Kasaplar mezbahanede birbirine girdi: 1 yaralı

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir et entegre tesisinin mezbahanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye hayvan kesimi esnasında kasaplar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kamil Ş. bıçakla yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, daha sonra hastaneye götürüldü. Kamil Ş.'nin bacağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.