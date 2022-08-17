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Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:13

Kasaturalı saldırgan tutuklandı

İstanbul Kağıthane’de elinde kasatura ile gezen bir saldırgan oto tamirhanesine gelip ustayı tehdit ettikten sonra akü çalıp kaçtı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan Mustafa Oğuzhan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kasaturalı saldırgan tutuklandı

Kağıthane Merkez Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Oğuzhan E., elinde kasatura ve sopayla oto tamircisine girdi. İçeride bir süre oturan şahıs, çalışan Ekrem G.'ye önce hakaret edip tehditler savurdu.

Şahıs elindeki kasaturayı gösterdiği usta Ömer Ş.'ye, "Eline bir kere vuracağım yoka ailen ölür" tehdidinde bulunarak saldırmaya başladı. Ustaya defalarca vuran saldırgan olay yerinden ayrıldıktan sonra bu kez de çekçek ile gelerek işyerinin önündeki otomobil aküsünü çaldı.

Olayı yaşayan işyeri çalışanları Ekrem G. ve Fehmi G. şahsa müdahale etti ancak şahıs çaldığı aküyle kaçtı. Şahıs ertesi gün dükkan kapalıyken saat 08.00 sıralarında gelip bu kez de dükkana tekme atarak kırmaya çalıştı.

Şahsın aynı cadde üzerindeki bir restoranın camına da sandalye attığını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

TUTUKLANDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan Mustafa Oğuzhan E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "bıçaklı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kasaturalı saldırgan tutuklandı
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