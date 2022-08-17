Kasaturalı saldırgan tutuklandı

Olayı yaşayan işyeri çalışanları Ekrem G. ve Fehmi G. şahsa müdahale etti ancak şahıs çaldığı aküyle kaçtı. Şahıs ertesi gün dükkan kapalıyken saat 08.00 sıralarında gelip bu kez de dükkana tekme atarak kırmaya çalıştı.