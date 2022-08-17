Kasaturalı saldırgan tutuklandı

Kağıthane Merkez Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Oğuzhan E., elinde kasatura ve sopayla oto tamircisine girdi. İçeride bir süre oturan şahıs, çalışan Ekrem G.'ye önce hakaret edip tehditler savurdu.
Şahıs elindeki kasaturayı gösterdiği usta Ömer Ş.'ye, "Eline bir kere vuracağım yoka ailen ölür" tehdidinde bulunarak saldırmaya başladı. Ustaya defalarca vuran saldırgan olay yerinden ayrıldıktan sonra bu kez de çekçek ile gelerek işyerinin önündeki otomobil aküsünü çaldı.
Şahsın aynı cadde üzerindeki bir restoranın camına da sandalye attığını gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
TUTUKLANDI
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan Mustafa Oğuzhan E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "bıçaklı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.