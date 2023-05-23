Haberler Yaşam Haberleri Kasayı valize koyup çaldılar
Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:07

Kasayı valize koyup çaldılar

İstanbul Bakırköy’de bir apartmandan içeri giren hırsızlar içerde kimsenin olmadığından emin oldukları daireye girip kasayı açamaya çalıştılar. Çelik kasayı açamayan hırsızlar yanlarında getirdikleri valize yükleyip sürükleyerek götürdüler. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden Sinan U. (47) görüntüler sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kasayı valize koyup çaldılar

Bakırköy'de 21 Nisan Cuma günü H.Ö.O.'nun evine giren hırsızlar içeride bulunan kasayı açmaya çalıştı.

Şüpheliler, kasayı açmayı başaramayınca, çalarak götürdü. H.Ö.O.'nun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde 3 kişi oldukları anlaşılan şüphelilerin apartmana girdikten bir süre sonra bir bavulun içine koydukları kasayı sürükleyerek dışarı çıkarttıkları görüldü.

HIRSIZ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sinan U. önceki gün düzenlenen operasyonla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sinan U. adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kasayı valize koyup çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA