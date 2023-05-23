Kasayı valize koyup çaldılar

Bakırköy'de 21 Nisan Cuma günü H.Ö.O.'nun evine giren hırsızlar içeride bulunan kasayı açmaya çalıştı.
Şüpheliler, kasayı açmayı başaramayınca, çalarak götürdü. H.Ö.O.'nun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
HIRSIZ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sinan U. önceki gün düzenlenen operasyonla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sinan U. adliyeye sevk edildi.