Kaşif Şahgaga Türkiye’ye döndü

Yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Biriminde bakımı yapılarak doğaya salınan "Kaşif Şahgaga" isimli şah kartal, 5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre kartala tedavisinin ardından uydu vericisi takılarak doğaya salındı. 18 Mayıs'ta doğaya bırakılan Kaşif Şahgaga, yaklaşık bir haftada Rusya'nın Dağıstan Özerk Bölgesi'ne göç etti. Bu bölgeye geçtikten sonra kartaldan sinyal alınamadı. Genç kartal, yaklaşık 5 ay sonra, tıpkı geçen yıl olduğu gibi kışı geçirmek üzere tekrar Türkiye topraklarına geldi. Kaşif Şahgaga son bir haftadır Çankırı civarında bulunuyor. AA