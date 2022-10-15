Haberler Yaşam Haberleri Kaşif Şahgaga Türkiye’ye döndü
Giriş Tarihi: 16.10.2022

Kaşif Şahgaga Türkiye’ye döndü

Kaşif Şahgaga Türkiye’ye döndü
Yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Biriminde bakımı yapılarak doğaya salınan "Kaşif Şahgaga" isimli şah kartal, 5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre kartala tedavisinin ardından uydu vericisi takılarak doğaya salındı. 18 Mayıs'ta doğaya bırakılan Kaşif Şahgaga, yaklaşık bir haftada Rusya'nın Dağıstan Özerk Bölgesi'ne göç etti. Bu bölgeye geçtikten sonra kartaldan sinyal alınamadı. Genç kartal, yaklaşık 5 ay sonra, tıpkı geçen yıl olduğu gibi kışı geçirmek üzere tekrar Türkiye topraklarına geldi. Kaşif Şahgaga son bir haftadır Çankırı civarında bulunuyor. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
SON DAKİKA! Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen gencin sözleri yürekleri sızlattı "Ben bu acıya dayanamam"
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de korkutan rezidans yangını: Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü
Yunanistan'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Putin'in 'Nükleer' tehdidi sonrası NATO harekete geçti!
Maden şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı! Son veda
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Kızılelma vurgusu! Muharebe tarihinde devrim yaratacaklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaşif Şahgaga Türkiye’ye döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA