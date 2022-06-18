Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Haziran 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.