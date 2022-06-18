Haberler Yaşam Haberleri Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 23:45 Son Güncelleme: 18.6.2022 00:00

Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

Kasım 2021’de İsveç’teki Lund Üniversitesi’nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, astrolojiye inanma durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? sorusunun cevabı merak konusu olarak Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Haziran 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

A- Narsist olma
B- Düşük IQ'lu olma
C- Vicdansız olma (CEVAP)
D- Dışa dönük olma

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Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?
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