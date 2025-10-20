KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025-2026 MEB takvimi ile ilk ara tatil için geri sayım başladı!

Okulların açılmasının ardından öğrenciler yılın ilk tatilini beklemeye başladı. Veliler ise seyahat ve planlarını ayarlayabilmek için ilk ara tatilin ne zaman olacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tüm tatil tarihleri yer aldı. İşte kasım ara tatil tarihleri, süresi ve sömestr ile karne dönemi hakkında tüm detaylar…