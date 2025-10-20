Haberler Yaşam Haberleri KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025-2026 MEB takvimi ile ilk ara tatil için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:36

2025-2026 eğitim öğretim yılı hızla devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli “İlkara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?” sorusunu merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde tatil tarihleri belli oldu. Kasım ayında yapılacak olan ara, öğrenciler için kısa bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki kasım ara tatil ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte MEB 2025-2026 takvimi:

Okulların açılmasının ardından öğrenciler yılın ilk tatilini beklemeye başladı. Veliler ise seyahat ve planlarını ayarlayabilmek için ilk ara tatilin ne zaman olacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tüm tatil tarihleri yer aldı. İşte kasım ara tatil tarihleri, süresi ve sömestr ile karne dönemi hakkında tüm detaylar…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ilk ara tatil, MEB takvimine göre Kasım ayında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlamıştı. Bu takvime göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ara tatil öncesinde son ders zili 7 Kasım Cuma günü çalacak, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

Tatil sonrasında ise okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Birinci ara tatilin ardından öğrenciler ikinci dönem dinlenme dönemini Mart 2026'da yaşayacak. İkinci ara tatil ise 6-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Böylece eğitim öğretim yılı iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili olmak üzere dört dinlenme dönemine ayrılmış olacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Okulların kapanış tarihi ise 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi.
Bu takvime göre öğrenciler yıl boyunca toplam 3 tatil dönemi ve 1 uzun yaz tatili yapacak.

