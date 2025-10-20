KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025-2026 MEB takvimi ile ilk ara tatil için geri sayım başladı!

Okulların açılmasının ardından öğrenciler yılın ilk tatilini beklemeye başladı. Veliler ise seyahat ve planlarını ayarlayabilmek için ilk ara tatilin ne zaman olacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tüm tatil tarihleri yer aldı. İşte kasım ara tatil tarihleri, süresi ve sömestr ile karne dönemi hakkında tüm detaylar…
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ilk ara tatil, MEB takvimine göre Kasım ayında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı eylül ayında başlamıştı. Bu takvime göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ara tatil öncesinde son ders zili 7 Kasım Cuma günü çalacak, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.
Tatil sonrasında ise okullar 17 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.
Birinci ara tatilin ardından öğrenciler ikinci dönem dinlenme dönemini Mart 2026'da yaşayacak. İkinci ara tatil ise 6-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Böylece eğitim öğretim yılı iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili olmak üzere dört dinlenme dönemine ayrılmış olacak.
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Okulların kapanış tarihi ise 26 Haziran 2026 Cuma olarak belirlendi.
Bu takvime göre öğrenciler yıl boyunca toplam 3 tatil dönemi ve 1 uzun yaz tatili yapacak.