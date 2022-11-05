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Giriş Tarihi: 5.11.2022 10:05

Kasım ay tutulması ne zaman? 2022 Ay tutulması hangi gün ve saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay Tutulması tarihi, saati ve etkilerini öğrenmek için göksel olayları yakından takip eden binlerce astrolojisever araştırmalara başladı. Güneş Tutulması'nın ardından şimdi Kasım ayında gerçekleşecek olan Ay tutulması için geri sayım başlarken bu tutulmanın burçlar üzerinde de büyük etkileri bulunuyor. Peki; Kasım ay tutulması ne zaman, hangi gün ve saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? İşte tüm detaylar.

Kasım ay tutulması ne zaman? 2022 Ay tutulması hangi gün ve saat kaçta, Türkiye’den izlenebilecek mi?

2022 yılında görülecek son Ay tutulması için Kasım ayının ilk günleriyle beraber araştırmalar hız kazandı. Bu görsel şölene tanık olmak isteyen vatandaşlar "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'de nerelerde görülecek?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Bu görsel şölen; Ayın güney kolunun Dünya'nın gölgesinin merkezinden geçmesiyle meydana gelecek. Peki, Kasım ay tutulması ne zaman? İşte detaylar.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

TUTULMA TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulması, Dünya'nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik olayın ismidir. Dünya, Güneş'ten Ay'a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya'nın gölgesi düşer. Bu olaya "tutulma" adı verilir.

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Kasım ay tutulması ne zaman? 2022 Ay tutulması hangi gün ve saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?
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