Kasım ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 22:05

Kasım ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaşmış ve tarihleri öğrenciler ve veliler ile paylaşmıştı. Bu kapsamda 2025 kasım ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak soruları ile birlikte sömestr ve yaz tatili tarihleri de şimdiden takvimlerde işaretlenmiş durumda. İşte MEB ile ara tatil tarihleri:

Kasım ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2025 Kasım ara tatil tarihleri için geri sayım başladı. Öğrencilerin 1 haftalık ders arası verdiği bu tatiller yılda iki kez gerçekleşiyor. Bunun dışında iki haftalık sömestr de şimdiden planlanıyor. Peki, MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek, yarıyıl tatili hangi tarihte?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimi kapsamında ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 gün boyunca tatil yapacak, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil imkanı olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İlk ara kasım ayında verilecek. Ara tatiller 1 hafta sürerken yarıyıl tatili 2 hafta boyunca devam edecek. MEB 2025-2026 eğitim yılında sömestr 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci ara tatilin tarihi. Takvime göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

26 Haziran 2026 Cuma günü ise eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

Kasım ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
