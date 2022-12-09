Kasım’da Tokat Havalimanı’nda 9 bin 21 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı'nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 8 bin 670, dış hat yolcu trafiği 351 oldu. Böylece kasımda toplam 9 bin 21 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında, Tokat Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 100, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 102'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 87 ton oldu. Açıldığı günden bu yana Tokat Havalimanı'nda yolcu trafiği 70 bin 650, uçak trafiği bin 106, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 661 ton olarak gerçekleşti.