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Giriş Tarihi: 17.11.2021 18:21

Kasımpaşa çatışmasından 4 şüpheli gözaltına alındı!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA

İstanbul Kasımpaşa’da iki motosiklet ile gelen dört kişinin yolda yürüyen şahısa silahlı saldırısı sonrası çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletli 4 saldırganı gözaltına aldı.

Kasımpaşa Dereyolu Caddesi Fırın Sokak'ta dün 15.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde yürüdüğü sırada, iki motosikletteki 4 kişi yanına geldi. Motosikletteki kişilerin bellerinden tabanca çıkardığını gören kişi, koşarak bir bina duvarının çıkıntısına sığındı.

Motosiklettekiler kendilerinden kaçan kişiye ateş etmeye başlarken, saklanan kişi de tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi. Birkaç dakika süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri caddedeki bir iş yerinin giriş camına ve otomobile isabet etti. Çatışmanın ardından, saldırganlar motosikletleri olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi de caddeye doğru kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen M.B, E.B ve K.C.T ile yanlarında bulunan H.A isimli kişiyi gözaltına aldı. ve Olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancaya da el konuldu. 4 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kasımpaşa çatışmasından 4 şüpheli gözaltına alındı!
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