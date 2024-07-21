Kasımpaşa Mevlevihanesi’nde 99 yıl aradan sonra aşure kaynatıldı

Tarihi kaynaklara göre aslı 17. yüzyıla dayanan ve 1979'da çıkan bir yangında tamamen yok olan Kasımpaşa Mevlevihanesi, özgün haliyle yeniden inşa edilmesinin ardından etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Mevlevihanede düzenlenen "Kerbela Şehitleri Ruhuna Muharremin Bereketine Aşure Merasimi"nde ise tarihi yapıda 99 yıl aradan sonra ilk aşure kaynatıldı. İnsan ve İrfan Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen programda aşure kazanlarının başında Kelime-i Tevhid okunup dua edildi. Etkinlikte, mutriban ekibi de mersiye, kaside ve ilahilerle yer aldı. Kasımpaşa Mevlevihanesi ziyaretçilerine aşure ikramı yapıldı.