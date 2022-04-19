Kasımpaşa Tribün lideri öldürüldü! Polis “İntikam alındı” paylaşımı yapanların peşinde

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahallede elektrikçilik yapan Yüksel Ustahüseyin olaydan kısa bir süre önce polis ekipleri tarafından yapılan denetimde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu için karakola götürülmüştü. İddiaya göre tabancasına el konulduktan sonra serbest bırakıldı. Yüksel Ustahüseyin akşam saatlda yürüyerinde yolordu. Bu sırada bir motosiklet ve bir otomobil yanına yaklaştı. Her iki araçta bulunanlar Ustahüseyin'e silahla ateş açarak kaçtı. Ustahüseyin kanlar içinde yere yığıldı. Çevre sakinleri hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Göğsünden vurulduğu belirlenen Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.