Kasımpaşa Tribün lideri öldürüldü! Polis “İntikam alındı” paylaşımı yapanların peşinde

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahallede elektrikçilik yapan Yüksel Ustahüseyin olaydan kısa bir süre önce polis ekipleri tarafından yapılan denetimde üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu için karakola götürülmüştü. İddiaya göre tabancasına el konulduktan sonra serbest bırakıldı. Yüksel Ustahüseyin akşam saatlda yürüyerinde yolordu. Bu sırada bir motosiklet ve bir otomobil yanına yaklaştı. Her iki araçta bulunanlar Ustahüseyin'e silahla ateş açarak kaçtı. Ustahüseyin kanlar içinde yere yığıldı. Çevre sakinleri hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Göğsünden vurulduğu belirlenen Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İNTİKAM PAYLAŞIMI YAPANLAR ARANIYOR
Konuyla ilgili polis ekipleri hemen çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, saldırıya karışan otomobil terk halde buldu. Olayda kullanılan otomobilin çalıntı olduğu anlaşıldı. Araştırmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, cinayetin ardından bölgede çok sayıda olaya karışan B.B. ve S.S. adlı kişilerin aralarında yaptıkları görüntülü bir görüşmeyi S.S.'nin sosyal medya hesabından 'intikam alındı' notuyla paylaştığı tespit edildi. Polis, belirlediği adreslere düzenlediği baskınlarda B.B. ve S.S.'yi bulamadı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.
OĞLUNUN YANINDA VURULDU
Öte yandan Yüksel Ustahüseyin'in cenazesi dün Piyalepaşa Camisinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Tuzla mezarlığına defnedildi. Ustahüseyin ile ilgili sevenleri sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi; " Allah oruçlu halde güzel bir zamanda emanetini aldı, mekanın cennet olsun. Hain Bir Saldırıda Oğlunun Yanında Vurularak Öldürülen Kasımpaşa"nın Delikanlı ismi Yüksel Ustahüseyin Kardeşim, Allah Rahmet Eylesin".